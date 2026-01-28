Zamaskiranci vlomili v črpalko, odnesli za tisoče evrov tobačnih izdelkov

Zgodaj zjutraj so bili novogoriški policisti obveščeni, da so neznani storilci ponoči vlomili v bencinski servis na območju Ajševice.

Po zadnjih zbranih podatkih so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov. S tem so gospodarski družbi povzročili večjo materialno škodo, ki po trenutnih ocenah znaša več tisoč evrov.

"Po izvršitvi kaznivega dejanja so storilci kraj zapustili in odšli v neznano smer. Natančna višina nastale materialne škode se še ocenjuje," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer nadaljujejo s preiskavo in zbiranjem dodatnih obvestil z namenom izsleditve storilcev navedenega kaznivega dejanja.