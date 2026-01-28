Naslovnica
Črna kronika

Zamaskiranci vlomili v črpalko, odnesli za tisoče evrov tobačnih izdelkov

Nova Gorica, 28. 01. 2026 14.24 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Zamaskirana oseba in varnostna kamera

Novogoriški policisti obravnavajo kaznivo dejanje vloma v bencinski servis. Ponoči so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata in odnesli večjo količino tobačnih izdelkov. S tem so povzročili večjo materialno škodo, ki po trenutnih ocenah znaša več tisoč evrov.

Zgodaj zjutraj so bili novogoriški policisti obveščeni, da so neznani storilci ponoči vlomili v bencinski servis na območju Ajševice.

Po zadnjih zbranih podatkih so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in odtujili večjo količino tobačnih izdelkov. S tem so gospodarski družbi povzročili večjo materialno škodo, ki po trenutnih ocenah znaša več tisoč evrov.

"Po izvršitvi kaznivega dejanja so storilci kraj zapustili in odšli v neznano smer. Natančna višina nastale materialne škode se še ocenjuje," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer nadaljujejo s preiskavo in zbiranjem dodatnih obvestil z namenom izsleditve storilcev navedenega kaznivega dejanja.

Policija vse morebitne očividce oz. vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije v zvezi z omenjenim vlomom v prostore bencinskega servisa na Ajševici, prosi, da jih nemudoma sporočijo na Policijsko postajo Nova Gorica. To lahko storijo na policijski postaji (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica), prek telefona: (05) 303 44 00, ali na elektronsko pošto: pp_nova_gorica.pung@policija.si. Pokličejo pa lahko tudi najbližjo policijsko postajo oz. na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

policija nova gorica bencinski servis kraja tobačni izdelki

Bančnik v zameno za kredite prejemal zlato

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
28. 01. 2026 15.54
Le kdobi tobil 🤔
Odgovori
0 0
Free_Palestine
28. 01. 2026 15.51
Klasika. Nesposobni so raziskat vlom in prosijo občane za informacije.
Odgovori
+2
2 0
