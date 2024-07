Zamaskiranec oropal bencinsko črpalko v Domžalah in pobegnil s kolesom

Policisti so bili o ropu obveščeni okoli 3.30. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec zamaskiran vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in s kolesom pobegnil s kraja.

Storilec je bil visok okoli 180 centimetrov, oblečen je bil v črn pulover s kapuco in črno-sivo trenerko, obute je imel rjave čevlje.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.