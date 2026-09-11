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Črna kronika

Zamaskirani storilec napadel mladoletnika in ga poškodoval

Ljubljana, 11. 09. 2026 22.19 pred 23 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Električni skiro

Ljubljanski policisti obravnavajo poskus drzne tatvine na območju Zadobrove. Neznani zamaskirani storilec je napadel mladoletnika na električnem skiroju in ga lažje poškodoval.

Po do zdaj znanih podatkih je storilec od mladoletnika zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker tega ni želel storiti, mu je storilec zagrozil z ostrim predmetom.

Pri tem ga je lažje poškodoval, nato pa peš pobegnil s kraja, so za 24ur.com sporočili s PU Ljubljana. 

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

električni skiro zadobrova

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