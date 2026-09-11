Zamaskirani storilec napadel mladoletnika in ga poškodoval

Po do zdaj znanih podatkih je storilec od mladoletnika zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker tega ni želel storiti, mu je storilec zagrozil z ostrim predmetom.
Pri tem ga je lažje poškodoval, nato pa peš pobegnil s kraja, so za 24ur.com sporočili s PU Ljubljana.
Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
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