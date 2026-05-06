Črna kronika

Zamotila sta ga s pogovorom in mu pobrala nakit in gotovino

Ljubljana , 06. 05. 2026 07.30 pred 52 minutami 2 min branja 1

A.K.
Policija

Policija preiskuje primer drzne tatvine v Škocjanu, kjer sta neznanca s pogovorom o telekomunikacijah zamotila lastnika, medtem ko je drugi vstopil v hišo in odnesel gotovino ter nakit v skupni vrednosti okoli 5000 evrov. Storilca še vedno iščejo.

Policisti so bili obveščeni o drzni tatvini na območju Škocjana pri Grosuplju. Neznani storilec je na domu zamotil starejšega oškodovanca s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah, s katerim sta odšla stran od hiše. Drugi neznani storilec je medtem iz hiše odtujil denar in nakit ter tako lastnika oškodoval za okoli 5000 evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo iz PU Ljubljana.

Porast drznih tatvin

Na Policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali, vendar policisti opažajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani.

FOTO: Bobo

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki pa je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Občanom tako svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa četudi stopijo samo za vogal. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registracijsko številko vozila).

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosijo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Deathstar
06. 05. 2026 08.29
...pa kaj bi govoril....saj vemo, kdo nam to počne.... Počedit sodrgo....
bibaleze
