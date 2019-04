V stanovanju na vzhodu Londona v skrinji našli ženski trupli

Na vzhodu Londona poteka obsežna kriminalistična preiskava zaradi trupel, ki so jih našli v zmrzovalniku v enem od stanovanj v večstanovanjski stavbi. V petek je namreč policija prejela klic občana iz Canning Towna, ki ga je "skrbelo za dobrobit stanovalca". Ko so se odpravili na kraj, so preiskali stanovanje, v njem pa v skrinji našli ženski trupli. Skrinjo s trupli so nato odpeljali na policijsko postajo.

Policija je v povezavi z najdbo aretirala 50-letnega moškega, ki ga sumijo umorov. Še vedno sicer ni znana identiteta žensk, ki so ju našli v skrinji, prav tako še niso opravili obdukcij.