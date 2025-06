Zanimal se je za nakup ure, nato z njo pobegnil

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini iz poslovnega prostora na območju centra Ljubljane.

Neznani storilec se je zanimal za nakup ročne ure, ko jo je prodajalka vzela iz steklene vitrine, pa je uro zgrabil in stekel iz prodajalne, je o dogodku sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

Moški je star med 30 in 35 let, visok je okoli 170 cm, suhe postave in kratkih temnih las. Oblečen je bil v črne kratke hlače in črtasto majico, imel je temen nahrbtnik.

Preiskava poteka.

O podobni tatvini smo poročali pred nekaj dnevi. Neznani storilec se je na območju Iga dogovoril za nakup ure, nato pa ob srečanju oškodovanca odrinil, zoper njega uporabil solzivec in z odtujeno uro v vrednosti nekaj tisoč evrov pobegnil.