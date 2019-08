Zapeljal čez nogo 26-letniku in poškodoval več vozil

V Šoštanju je v torek zvečer 52-letni voznik osebnega avtomobila 26-letnemu moškemu zapeljal čez nogo. Med vožnjo je poškodoval tudi več vozil. Na znake policistov ni ustavil, zato so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil, t. i. stinger. Ko je zapuščal vozilo, se je uprl policistom, ki so ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev. 52-letnika bomo kazensko ovadili, so sporočili s PU Celje.