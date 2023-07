Zapeljal z vozišča in trčil v drevo, na kraju nesreče umrl

55-letni voznik osebnega vozila je vozil po lokalni cesti v smeri proti Paki pri Velenju, v kraju Strmec nad Dobrno pa je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal z vozišča na travnato brežino in trčil v drevo. Vozilo je tam obstalo v jarku. Zaradi poškodb je voznik na kraju nesreče umrl.

Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili ugotovili, da se je prometna nesreča zgodila v soboto zvečer okoli 20. ure. Pomoč s tehničnim posegom so nudili gasilci PGE in PGD Velenje.

Policisti bodo o prometni nesreči obvestili pristojno državno tožilstvo.