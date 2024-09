Zapeljal na nasprotni pas in trčil v drugo vozilo, poškodovanih šest oseb

Kot so sporočili iz PU Koper, so bili v petek ob 14.21 obveščeni o prometni nesreči pri naselju Obrov, v kateri je bilo poškodovanih šest oseb, od tega dve huje. Zaradi prometne nesreče, je bila na tem delu cesta zaprta več kot tri ure.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 59-letni državljan Italije vozil osebni avtomobil iz smeri Podgrada proti Kozini in pred naseljem Obrov zapeljal na nasprotno smerno vozišče, ob tem pa čelno trčil v 35-letnega državljana ZDA. V nesreči sta se huje poškodovala povzročitelj nesreče in 56-letna sopotnica, voznik in trije sopotniki iz drugega avtomobila pa so bili lažje poškodovani. Pri reševanju so posredovali tudi gasilci, ki so s tehničnim reševanjem iz vozila rešili dve ukleščeni osebi.