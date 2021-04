Zapeljal na nasprotni pas, v trčenju umrla njegova 81-letna sopotnica

Včeraj smo poročali o hudi prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila na Mislinjski Dobravi. S Policijske uprave (PU) Celje so zdaj sporočili nekaj več podrobnosti o tragičnem dogodku.

"Okoli 14.30 smo izven naselja Mislinjska Dobrava obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrla 81-letna sopotnica v vozilu 81-letnega voznika," je povedala predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Po njenih besedah je 81-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Slovenj Gradcu, z neznanega razloga zapeljal v levo in trčil v 34-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. "Vanj je posledično trčila še 43-letna voznica. 81-letni povzročitelj se je v trčenju hudo poškodoval. Druga udeležena voznika sta se v prometni nesreči lažje poškodovala, prav tako so bili lažje poškodovani njuni sopotniki, stari 31, 43 in 11 let," je še sporočila Trbulinova.