Zapeljal na nasprotni pas, voznica v zid, nato pa pobegnil

Po podatkih Policije je neznani voznik večjega vozila vozila zapeljal levo preko sredinske ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. "Voznica, ki je takrat z osebnim avtomobilom pripeljala v nasprotni smeri, je v izogib neposrednemu trčenju sunkovito zapeljala desno z vozišča in trčila v podporni zid, pri čemer ni utrpela telesnih poškodb," so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Neznani voznik večjega vozila se na kraju ni ustavil in je odpeljal naprej proti Bistrici pri Tržiču. "Policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo udeleženega neznanega voznika ali voznico večjega vozila, da se oglasi oziroma pokliče na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Tržič, na telefon 00 386 4 598 29 00 ali na interventno številko policije 113. Prav tako naprošajo morebitne priče, ki so videle prometno nesrečo, ali bi lahko dale koristne informacije za razjasnitev okoliščin prometne nesreče, da prav tako pokličejo na enega izmed navedenih kontaktov," so še navedli na PU Kranj.