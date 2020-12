Zapeljal na pločnik, trčil v peško in pobegnil

Na območju naselja Volčja Draga, v občini Renče – Vogrsko, se je v torek, ob 18.25, zgodila prometna nesreča s pobegom. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, sta bila v nesreči udeležena mladoletna peška in neznani voznik neznanega vozila, najverjetneje sive barve.

Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je za zdaj še neznani voznik vozil iz Dombrave proti Volčji Dragi in v neposredni bližini enega od podjetij v omenjenem naselju, v desnem preglednem ovinku, zapeljal v levo na nasprotno smerno vozišče in nato na pločnik, kjer je z avtomobilom zadel mladoletno peško, ki je hodila po pločniku proti Dombravi.