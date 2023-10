Zapeljal na tire in odkorakal, v avtomobil trčil vlak z 29 vagoni

Nesreča se je zgodila v četrtek nekaj po 23. uri v Šentlenartu na območju Policijske postaje Brežice. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Brežic proti Šentlenartu. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal zunaj prehoda ceste čez železniško progo in z vozilom obstal na tirih, nato pa zapustil kraj.

Ob 23.10. je iz smeri Krškega pripeljal tovorni vlak z 29 vagoni in trčil v avtomobil. Okoliščine in identiteto voznika osebnega avtomobila policisti še ugotavljajo, so sporočili iz novomeške policijske uprave.