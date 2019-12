Zapeljal pred policijsko vozilo, vijugal po cestišču, trčil v drevo in pobegnil

Brežiški policisti so imeli polne roke dela z 31-letnim voznikom, ki je z nevarno vožnjo ogrožal sebe in druge. Voznik je zapeljal pred službeno vozilo policije in z neprilagojeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, večkrat upočasnil in pospešil hitrost vožnje, zapeljal v križišče, kjer je odvzel prednost drugemu vozniku, zapeljal s ceste in trčil v drevo in v klop. Po trčenju je pobegnil, nato pa lažno naznanil krajo avtomobila.

Brežiški policisti so 6. 12. nekaj pred 23. uro v okolici Brežic opazili voznika osebnega avtomobila, ki je z nevarno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu, so sporočili s PU Novo mesto. Zoper 31-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola, so odredili strokovni pregled. FOTO: POP TV Voznik je zapeljal pred službeno vozilo policije z neprilagojeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, vijugal po vozišču, večkrat upočasnil in pospešil hitrost vožnje, zapeljal v križišče, kjer je odvzel prednost drugemu vozniku, v križišču Cankarjeve ulice in Orehove aleje pa zapeljal s ceste in trčil v drevo in v klop. Pobegnil in lažno naznanil krajo avtomobila Voznik, ki ni upošteval znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, je po trčenju pobegnil. Kasneje je poklical policiste, sprva lažno naznanil, da mu je nekdo ukradel osebni avtomobil, potem pa povedal, da je v času nesreče sam vozil avtomobil. Zoper 31-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola, so odredili strokovni pregled, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v znesku 2230 evrov. Za omenjene kršitve se vozniku izreče osem kazenskih točk. V primeru, da bo strokovni pregled potrdil vožnjo pod vplivom alkohola, bodo zoper voznika ustrezno ukrepali, so še dodali na PU Novo mesto.