Zapeljal s ceste in obtičal ob drevesu

Včeraj se je nekaj pred 20. uro pri Logatcu zgodila nenavadna prometna nesreča.

Policija je ugotovila, da je voznik vozil po regionalni cesti iz smeri Logatca proti Petkovcu. Ko je pripeljal v desni pregledni ovinek, je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal levo na travnato površino, kjer je trčil v cestni smernik. Po trčenju je vozilo zdrselo naprej po travnati nabrežini in nato preko gozdne poseke, kjer je silovito trčilo v drevesi.

Voznika so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so zanj odredili strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti alkohola med vožnjo. Ugotovili pa so, da med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom.

V vozilu je bil tudi potnik, ki je prav tako utrpel poškodbe in so ga odpeljali v klinični center. Tudi on ni bil pripet z varnostnim pasom.

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, ko bodo zbrana obvestila, bo zoper voznika sledil ustrezen ukrep.