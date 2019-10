Zapeljal s ceste in ostal ukleščen v vozilu

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je včeraj ob 21.34 na cesti iz Podroteje proti Idrijskemu Logu v občini Idrija osebni avto zapeljal s cestišča in obstal 15 metrov pod cesto na boku. V vozilu je ostal ukleščen voznik.

Gasilci PGD Idrija so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, stabilizirali in potegnili na cesto ter s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovanega voznika, ga prenesli do reševalcev NMP Idrija, ki so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.