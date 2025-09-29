Zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil, v bolnišnici podlegel poškodbam

Novomeški policisti so bili o nesreči obveščeni malo pred 3. uro. Na kraju so posredovale interventne službe, ki so potniku in vozniku nudile prvo pomoč. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili, da je 28-letnik vozil prehitro, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal pod nadstreškom bližnje stanovanjske hiše.

Huje poškodovanega voznika in potnika z lažjimi poškodbami so odpeljali v brežiško bolnišnico. Danes ob 12.30 so iz brežiške bolnišnice policiste obvestili, da je 28-letni povzročitelj prometne nesreče zaradi poškodb umrl.

Policisti bodo s poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo.