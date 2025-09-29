Svetli način
Zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil, v bolnišnici podlegel poškodbam

29. 09. 2025

N.L.
V noči na ponedeljek se je v naselju Velike Malence zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl 28-letni voznik. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Hudo poškodovanega voznika so odpeljali v bolnišnico, kjer je nekaj po 12. uri umrl.

Potnik je utrpel lažje poškodbe (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Novomeški policisti so bili o nesreči obveščeni malo pred 3. uro. Na kraju so posredovale interventne službe, ki so potniku in vozniku nudile prvo pomoč. Policisti so opravili ogled kraja in ugotovili, da je 28-letnik vozil prehitro, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal pod nadstreškom bližnje stanovanjske hiše. 

Huje poškodovanega voznika in potnika z lažjimi poškodbami so odpeljali v brežiško bolnišnico. Danes ob 12.30 so iz brežiške bolnišnice policiste obvestili, da je 28-letni povzročitelj prometne nesreče zaradi poškodb umrl. 

Policisti bodo s poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo.

