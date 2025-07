Zapeljal s ceste in trčil v brežino, nepripet 23-letni voznik umrl

Novomeški policisti so bili v petek zvečer, malo pred 22.30, obveščeni o prometni nesreči v Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste. Na kraj so bile takoj napotene interventne službe, ki so vozniku nudile prvo pomoč in ga oživljale. A žal je 23-letnik zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Šentjerneja proti Novem mestu. V Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju je pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad vozilom, preko nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v brežino. Voznik med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom.

Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.