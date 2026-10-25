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Zapeljal s ceste in trčil v brežino: v nesreči umrl sopotnik

Bohinj, 25. 10. 2026 08.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Slovenska policija

Na cesti med Bledom in Bohinjem se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl sopotnik v kombiju. Po prvih podatkih policije je bil vzrok za nesrečo neprilagojena hitrost.

Po podatkih PU Kranj je 38-letni voznik, državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, vozil kombi iz smeri Bleda proti Bohinju. Zunaj naselja Nomenj je v levem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče.

S kombijem je trčil v travnato brežino obcestnega jarka, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok.

42-letni sopotnik v kombiju, prav tako državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Voznik je bil lažje telesno poškodovan.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in zoper voznika sprožili postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Cesta je bila v času ogleda zaprta.

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