Zapeljal s ceste in trčil v brežino: v nesreči umrl sopotnik

Po podatkih PU Kranj je 38-letni voznik, državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, vozil kombi iz smeri Bleda proti Bohinju. Zunaj naselja Nomenj je v levem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče.

S kombijem je trčil v travnato brežino obcestnega jarka, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok.

42-letni sopotnik v kombiju, prav tako državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Voznik je bil lažje telesno poškodovan.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in zoper voznika sprožili postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Cesta je bila v času ogleda zaprta.