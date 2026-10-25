Zapeljal s ceste in trčil v brežino: v nesreči umrl sopotnik

Po podatkih PU Kranj je 38-letni voznik, državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, vozil kombi iz smeri Bleda proti Bohinju. Zunaj naselja Nomenj je v levem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče.
S kombijem je trčil v travnato brežino obcestnega jarka, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok.
42-letni sopotnik v kombiju, prav tako državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Voznik je bil lažje telesno poškodovan.
Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in zoper voznika sprožili postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.
Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Cesta je bila v času ogleda zaprta.