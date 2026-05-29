Zapeljal s ceste in trčil v drevo, umrl na kraju nesreče

Policisti so bili o nesreči na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi obveščeni nekaj po 13. uri. Po doslej zbranih podatkih je 46-letni voznik iz še neznanega razloga zapeljal čez levo smerno vozišče, nato na travnik ob cesti, kjer je trčil v drevo.

Poškodbe voznika so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče. Sopotnika so reševalci s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

To je letos že osma smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. V enakem obdobju lani je na celjskih cestah življenje izgubilo pet ljudi.