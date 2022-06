Zapeljal s ceste, trčil v avtomobil pred trgovino in umrl

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so policisti z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da se je 79-letni voznik osebnega avtomobila skupaj s sopotnico peljal iz središča Murske Sobote proti Tišinski ulici. Iz neznanega vzroka je zapeljal v levo čez nasprotno smerno vozišče na pločnik ter travnato površino, kjer je na parkirišču pred vhodom v trgovino trčil v parkiran osebni avtomobil.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt voznika in odredil sanitarno obdukcijo. Drugih poškodb v prometni nesreči ni bilo. To je letošnja prva smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah.