Zapeljal s cestišča skozi betonski zid in obstal na latniku za trto

V sredo zvečer se jev Tolminu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen starejši voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal z vozišča. Policisti PU Nova Gorica so na kraju ugotovili, da je 88-letni voznik avtomobila peljal navzdol po ulici Klanec in iz neznanega razloga zapeljal naravnost s cestišča skozi betonski zid. Osebno vozilo je obstalo na kovinskem ogrodju (latniku) za trto.

Na kraju so poleg tolminskih policistov posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin. Poškodovanega voznika so kasneje prevzeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.