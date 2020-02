Zapeljal skozi mejni prehod, policisti so ga ustavili v Podgradu

Včeraj ob 15.26 uri se je na mejni prehod Starod pripeljal voznik kombiniranega vozila Opel in zapeljal skozi mejni prehod, ne da bi ustavil. Pri tem je poškodoval eno od spuščenih zapornic, sporočajo s PU Koper.

Policisti so pobeglega voznika dohiteli v Podgradu in ga privedli nazaj na mejni prehod, kjer so opravili temeljito mejno kontrolo. Pri tem so ugotovili, da gre za 54-letnega državljana Nemčije, ki je pred tem na Hrvaškem ukradel kombi. Policisti so ga oglobili zaradi izmikanja mejni kontroli in zaradi poškodovanja zapornice. Po opravljenem postopku pa ga bodo skupaj z ukradenim vozilom predali hrvaškim policistom, ki bodo nadaljevali kazenski pregon.

Isti dan ob 18.15 uri pa se je kontroli na mejnem prehodu Sečovlje poskušal izogniti tudi 66-letni državljan Italije. Policisti so ga zaustavili šele v Luciji in ga pospremili nazaj na mejni prehod, kjer so mu po temeljiti mejni kontroli izdali plačilni nalog. Osebi je bil po plačilu globe dovoljen vstop v Slovenijo, še sporočajo s PU Koper.