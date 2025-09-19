Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Zapeljal z vozišča, trčil v škarpo in umrl

Krško , 19. 09. 2025 06.37 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

Na glavni cesti v naselju Leskovcu pri Krškem se je zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 75-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila v četrtek, ko je 75-letni voznik osebnega vozila vozil po Ulici 11. novembra v naselju Leskovec pri Krškem v smeri Krškega. V ostrem levem ovinku je zapeljal desno z vozišča, trčil je v škarpo in se prevrnil na streho. Voznik je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.

Razbito steklo na cesti
Razbito steklo na cesti FOTO: Shutterstock

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 43 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 6-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 35 tatvin, 14 poškodovanj tuje stvari, 12 vlomov, sedem groženj, po dve drzni tatvini ter kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in nasilja v družini ter po ena povzročitev telesne poškodbe, rop in ponarejanje denarja.

nesreča krško
Naslednji članek

Nasilje na novomeški srednji šoli: eden ga je zamotil, drugi udaril s hrbta

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256