Zapeljal z vozišča, trčil v škarpo in umrl

Nesreča se je zgodila v četrtek, ko je 75-letni voznik osebnega vozila vozil po Ulici 11. novembra v naselju Leskovec pri Krškem v smeri Krškega. V ostrem levem ovinku je zapeljal desno z vozišča, trčil je v škarpo in se prevrnil na streho. Voznik je bil odpeljan v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 43 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 6-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 35 tatvin, 14 poškodovanj tuje stvari, 12 vlomov, sedem groženj, po dve drzni tatvini ter kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in nasilja v družini ter po ena povzročitev telesne poškodbe, rop in ponarejanje denarja.