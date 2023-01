Zapeljal s ceste, trčil v telekomunikacijsko omarico, znak in še hišo

Celjski policisti so sinoči nekaj čez 19. uro v Arji vasi obravnavali prometno nesrečo, ki se je končala z lažjimi poškodbami voznika.

Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča in zaradi vožnje pod vplivom alkohola zapeljal z vozišča in trčil v telekomunikacijsko omarico in prometni znak, nato pa še v stanovanjsko hišo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Lažje poškodovanega voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, sledi obdolžilni predlog, še navajajo celjski policisti.

O nesreči v občini Žalec, ki se je zgodila ob 19.14, sicer poroča tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite tekočine. Reševalci NMP pa so poškodovanca oskrbeli.

Voznik začetnik ostal brez vozniškega dovoljenja

So pa policisti na Mariborski cesti v Celju včeraj obravnavali tudi voznika začetnika, ki je pri omejitvi 50 kilometrov na uro (km/h) vozil 88 km/h. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, tudi zoper njega sledi obdolžilni predlog.