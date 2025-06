Zapeljala na nasprotni pas in silovito trčila v reševalno vozilo

Policisti so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na Frankolovem. 69-letna voznica je na ravnem delu vozišča zapeljala na nasprotni vozni pas in čelno trčila v reševalno vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 23-letni voznik reševalec. Prišlo je do silovitega trčenja, v katerem so se tri osebe hudo telesno poškodovale in tri lažje, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Povzročiteljico so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, ostale udeležence iz reševalnega vozila pa z reševalnimi vozili v Splošno bolnišnico Celje.

Na kraju so posredovali tudi gasilci, ki so nudili tehnično pomoč.