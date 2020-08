Zapeljala na nasprotno stran in trčila v vozilo

Na cesti od Martinjak proti Grahovem, na območju Cerknice, se je sinoči, nekaj po 22. uri, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil.

Nesreča se je zgodila, ko je voznica, ki je vozila v smeri Grahovega, zapeljala na nasprotno stan ceste in čelno trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V trčenju sta se hudo poškodovala udeleženi voznik in njegov sopotnik. Življenje slednjega je ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana. Lažje se je poškodovala še potnica v vozilu udeleženca. Vse tri so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski UKC.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.