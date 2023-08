Zapeljala na poplavljeno cestišče, reševati so ju morali gasilci

Mariborski policisti so aktivno vpeti v dogajanje na terenu po obilnem deževju in razdejanju, ki ga puščajo poplave. Policisti PP Gorišnica pa so v petek med preverjanjem stanja prevoznosti cest opazili, da sta tuja voznika kljub zapori nadaljevala z vožnjo po regionalni cesti in tako nista upoštevala prometne signalizacije. Z vozili sta obstala na mestu, kjer je reka Drava prestopila brežino.

Policisti so o tem obvestili gasilce, ki so vozili, in ljudi s tehničnim posegom rešili iz vode.