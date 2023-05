Zapeljala na železniško progo in ostala ujeta med zapornicama, v avto trčil vlak

Policisti PU Nova Gorica so bili zjutraj obveščeni o trčenju vlaka in osebnega avtomobila v naselju Ložice v občini Kanal ob Soči. 61-letna voznica je zapeljala na označen in in zavarovan prehod čez železniško progo v času, ko so se zapornice spuščale, zato je z avtomobilom ostala ujeta med zapornicama.

icon-expand V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan (slika je simbolična). FOTO: Luka Kotnik 61-letna voznica osebnega avtomobila je ob 7.56 vozila iz smeri lokalne ceste Plave–Anhovo proti središču naselja Ložice. Ko je zapeljala čez železniško progo, so se zapornice že spuščale, zato je ostala ujeta med zapornicama. Iz smeri Plave proti Anhovem je takrat pripeljal potniški vlak. Ko je strojevodja vlaka opazil osebno vozilo med zapornicama, je nemudoma aktiviral hitro zavoro in začel z oddajanjem zvočnih signalov. Kljub zaviranju je s sprednjim delom vlaka trčil v zadnji levi bočni del osebnega avtomobila. V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, na vozilih pa je nastala materialna škoda. Policisti so povzročiteljici nesreče zaradi odgovornosti za storitev prekrška izdali plačilni nalog. Pomoč policistom na kraju so nudili tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, so sporočili iz PU Nova Gorica.