Zapeljala s ceste in drsela 100 metrov: poškodovan šestletni otrok

V ponedeljek ob 9.38 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči na relaciji Vremski Britof–Gornje Vreme, kjer je osebno vozilo zapeljalo zunaj vozišča.

Na kraj so bili napoteni policisti, reševalci in gasilci. Ugotovili so, da sta bila v nesreči udeležena 40-letna voznica in njen šestletni otrok, ki je bil potnik v vozilu. Ta je utrpel lahke telesne poškodbe (udarec v glavo) in so ga oskrbeli na kraju.

Po ugotovitvah policistov je voznica zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad vozilom, zapeljala levo zunaj vozišča in tam drsela približno 100 metrov. Zoper njo so izdali plačilni nalog.