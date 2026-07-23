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Črna kronika

Zapeljala s parkirišča na teraso in trčila v dve osebi

Cerknica, 23. 07. 2026 07.40 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Slovenska policistka

Na območju Cerknice se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Po prvih ugotovitvah policije je do dogodka vodilo ravnanje voznice osebnega vozila, okoliščine nesreče pa kriminalisti in policisti še preiskujejo.

Kot so sporočili s Policije, je voznica zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in pri tem trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Aljoša Kravanja

Ena oseba je bila huje poškodovana, druga pa lažje, njuno življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI2

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brabusednet
23. 07. 2026 09.03
Zaužite substance so krive.
Odgovori
0 0
Vedezvevse
23. 07. 2026 08.30
pjana k mina
Odgovori
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