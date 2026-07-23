Zapeljala s parkirišča na teraso in trčila v dve osebi

Kot so sporočili s Policije, je voznica zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in pri tem trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali.
Ena oseba je bila huje poškodovana, druga pa lažje, njuno življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
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