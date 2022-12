Zapeljala v jarek, zaspal v avtu, prevozil robnik... Vsi vozniki napihali

Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je v petek dopoldan pri Poljanah pri Žužemberku 33-letni voznik izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Ko so na kraj nesreče prispeli policisti, je kršitelj spal v avtomobilu, zato so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,68 miligramov alkohola. Voznika so policisti odpeljali v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog ter na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Konec tedna je bil tako za policiste na jugovzhodu države kar deloven, saj so imeli opravka s številnimi posamezniki, ki so pregloboko pogledali v kozarec, nato pa sedli za volan. Krški policisti so med kontrolo prometa v petek ustavljali voznika, ki znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, nato pa ustavil na dvorišču stanovanjske hiše. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki pa ga je odklonil. Policisti so ugotovili tudi, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli avtomobil, zaradi kršitev pa so na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V noči na petek pa je 56-letna voznica v naselju Vočje povzročila prometno nesrečo, ko je vozila preblizu desnemu robu vozišča in izgubila oblast nad vozilom. Pri tem je zapeljala s ceste in z vozilom obtičala v jarku. V litru izdihanega zraka je imela voznica 1,03 miligrama alkohola, zato so ji odvzeli vozniško dovoljenje, ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krški policisti so v četrtek pozno popoldan v Brestanici med kontrolo prometa zaradi nezanesljive vožnje ustavili 57-letnega voznika in mu odredili preizkus, ki je v litru izdihanega zraka pokazal 0,61 miligrama alkohola. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo.

Trebanjski policisti pa so v noči na petek zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola v Veliki Strmici odredili preizkus 34-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Policisti so ugotovili tudi, da e pred tem pretepel svojo partnerko, tako nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, zoper nasilneža pa bodo po končani preiskavi kazensko ovadili.

Novomeške policiste pa so v noči na petek obvestili, da na Otočcu voznik z nevarno vožnjo ogroža ostale udeležence ter da je večkrat trčil v robnik. Policisti so nevarnega voznika izsledili in ustavili, 29-letniku pa so odredili preizkus, ki je v litru izdihanega zraka pokazal 0,92 miligrama alkohola. Kršitelju so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Tudi v Novem mestu so policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika, med postopkom pa so ugotovili, da ima 47-letnik v litru izdihanega zraka 0,67 miligramov alkohola. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, policisti pa so ga odpeljali v prostore za pridržanje.

S PU Novo mesto so še sporočili, da so jih v petek občani obvestili o nevarni vožnji voznika, ki naj bi vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu. 37-letnika so policisti izsledili in ustavili, ker je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligramov alkohola, so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.