Zapeljal z vozišča in trčil v drevo, poškodovana dva mlada

V soboto zvečer, nekaj pred deseto uro, sta se v prometni nesreči v okolici Metlike poškodovala 19-letni voznik osebnega avtomobila in njegov 18-letni sopotnik. Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili prometni policisti, je voznik na relaciji od Slamne vasi proti Metliki zapeljal z vozišča na travnati nasip, kjer je vozilo s streho in bokom trčilo v drevo.

Iz vozila so ju rešili gasilci, po nudenju prve pomoči na kraju pa so ju z reševalnim vozilom odpeljali na novomeško urgenco, kjer sta ostala na zdravljenju. Kot še sporočajo novomeški policisti, sta bila sicer oba privezana z varnostnim pasom. Policisti vse okoliščine nesreče še preučujejo.