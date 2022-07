Zaplaval v Blejsko jezero in se ni več vrnil

Na Policijski upravi (PU) Kranj so potrdili, da je šlo je za odraslega državljana Švice, ki je z znancem priplaval do otoka, med vračanjem proti Mlinem pa je utonil. Znanec je sicer poskušal z reševanjem, vendar ga zaradi zelo motne vode pod gladino ni več videl.

Stekla je obsežna iskalna akcija. Iz Uprave za zaščito in reševanje so spročili, da so pri iskanju sodelovali blejski prostovoljni in kranjski poklicni gasilci, gorenjski potapljači in podvodni reševalci ter ekipa civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode.

Potapljači bohinjske civilne zaščite so nato okoli 18. ure pod gladino Blejskega jezera našli pogrešanega plavalca. Našli so ga na globini 14 metrov. Moški je umrl.

Odrejena je bila obdukcija. Glede na do zdaj zbrana obvestila v dogodku ni sumljivih okoliščin, še dodajajo na PU Kranj.