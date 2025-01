Zapornik zanetil požar v celici, še vedno je v kritičnem stanju

Kot poroča časnik Večer, se je v noči na ponedeljek zgodil incident v največjem slovenskem zaporu na Dobu pri Mirni. Na posebej varovanem oddelku zapora je mlajši zapornik zanetil požar. Pravosodni policisti pa so na dogajanje postali pozorni, ko so zaslišali njegovo kričanje in razbijanje po vratih.

Pravosodni policisti so skušali odpreti vrata zaporniške celice, a ker so bila poškodovana, se niso odprla, zato so jih morali odpreti na silo.

Zaradi gostega dima, ki se je začel valiti iz celice, so evakuirali ostale zapornike na oddelku. Ko so se prebili do zapornika, sicer tujega državljana, ki prestaja kazen zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, ta ni kazal znakov življenja, poroča Večer.

Hudo poškodovanega zapornika so odnesli iz goreče celice in ga pričeli oživljati. Na kraju so posredovali tudi gasilci in reševalci, ki so zapornika s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Po neuradnih podatkih je še vedno v kritičnem stanju.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na Policijo in Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Na odgovore še čakamo.