Zaposlena na celjski upravni enoti naj bi 'uredila' lažno začasno bivališče vsaj 25 tujcem

Dnevnikporoča o domnevnih nepravilnostih na celjski upravni enoti. Celjski kriminalisti so v zvezi z več nepravilnosti pri prijavah začasnih prebivališč tujcev na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve osebi, ki ju sumijo storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, so poročanje Dnevnikapotrdili na policiji. Osumljena sta namreč fiktivno na svojem naslovu prijavila bivališče 25 tujcem.

Med tujci je bila poznana kot oseba, ki lahko uredi prebivališče in na katero so se zato obračali.

Kot so povedali na Policijski upravi Celje, so kriminalisti v preiskavi ugotovili, da sta dve osebi, in sicer partnerja, na naslovu svojega stalnega prebivališča fiktivno za začasno prebivanje prijavila 25 tujcev, ki tam nikoli niso prebivali niti nikoli niso imeli tega namena, vse to pa proti plačilu.

Ena izmed ovadenih oseb je zaposlena na upravni enoti na območju celjske policijske uprave in je bila s samimi postopki zelo dobro seznanjena. Med tujci je bila poznana kot oseba, ki lahko uredi prebivališče in na katero so se zato obračali. Tujce je seznanila s samim postopkom in potrebnimi dokumenti, da so ti kasneje prijavo opravili pri pristojnem referentu, so navedli na policiji. V nekaterih primerih je prijavo prebivališča s pooblastili tujcev opravil partner osebe, zaposlene na upravni enoti.

O zadevi je sicer že maja lani poročal časnik Dnevnik.Načelnika upravne enote CeljeDamjan Vrečko je takrat za Dnevnik potrdil, da so tudi sami na podlagi predloga druge upravne enote posumili o etično spornem ravnanju uslužbenke in njenega partnerja in takoj ukrepali. Uslužbenko so ustno opozorili, nepravilnosti, ki so se dogajale pri prijavah začasnega prebivališča tujcev, pa odpravili.