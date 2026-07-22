Zaposlene zavedel z lažnim e-naslovom in prišel do nakazila 10.000 evrov

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so policisti v ponedeljek obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo gospodarske družbe na severnem Primorskem.

Po doslej zbranih ugotovitvah se je storilec v elektronskem sporočilu lažno predstavil kot odgovorna oseba druge gospodarske družbe. Z uporabo ponarejenega elektronskega naslova je zavedel zaposlene, ki so izvedli plačilno transakcijo na bančni račun v tujini.

S tem si je pridobil protipravno premoženjsko korist v višini več deset tisoč evrov.