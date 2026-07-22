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Črna kronika

Zaposlene zavedel z lažnim e-naslovom in prišel do nakazila 10.000 evrov

Ajdovščina, 22. 07. 2026 15.19 pred 19 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Spletna prevara

Neznan storilec je z uporabo ponarejenega elektronskega naslova zavedel uslužbence podjetja in jih pripravil do nakazila več deset tisoč evrov na tuj bančni račun. Policija okoliščine še preiskuje.

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so policisti v ponedeljek obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo gospodarske družbe na severnem Primorskem.

Po doslej zbranih ugotovitvah se je storilec v elektronskem sporočilu lažno predstavil kot odgovorna oseba druge gospodarske družbe. Z uporabo ponarejenega elektronskega naslova je zavedel zaposlene, ki so izvedli plačilno transakcijo na bančni račun v tujini.

S tem si je pridobil protipravno premoženjsko korist v višini več deset tisoč evrov.

Denar
Denar
FOTO: Bobo

Prevaro so zaposleni odkrili šele ob naknadnem preverjanju okoliščin. O dogodku so takoj obvestili svojo banko in poskušali preprečiti izvršitev oziroma dokončno izvedbo nakazila.

Policija okoliščine še preiskuje.

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KOMENTARJI1

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flojdi
22. 07. 2026 16.03
.kar zdigilitizirejte se. Mene dosmrtno ne bo nihče.
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