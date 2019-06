Zaposleni v glavni kohezijski pisarni naj bi kradel računalnike

V glavni kohezijski pisarni je nekaj let služboval človek, ki je zdaj osumljen velike tatvine. Minuli torek so njegovi sodelavci podali ovadbo ljubljanskim policistom, sicer zoper neznanega storilca. A policija naj bi kmalu, s pomočjo prikritih metod, ugotovila, kdo ima tako dolge prste, da bi si prilastil več kot 10 različnih računalnikov.

Policija je popoldne potrdila, da so v zvezi s tem danes opravili več hišnih preiskav in dvema osebama odvzeli prostost.

Več kosov računalniške opreme naj bi osumljeni vladni uslužbenec odtujil iz skladišča državnega organa. Policisti so prostost sicer odvzeli tudi domnevnemu pomagaču osumljenca in preiskali prostore v okolici Ljubljane, kjer sta ukradeno robo skladiščila. V preiskavi so nekaj spornih računalnikov tudi našli in zasegli. Ovadba sicer še ni spisana, ker preiskava še ni končana. Policija preiskuje, kam sta zadeve preprodajala in če je bil v tatvine vpleten še kdo.

Čeprav ju sumijo velike tatvine in naj bi v njunih prostorih našli tudi prepovedane opojne substance, razlogov za njuno pridržanje ni bilo. Policija ju je izpustila, zdaj pa jima grozi petletna zaporna kazen. V vladni službi pa ne morejo razkriti, ali bodo zaposlenega, ki je prej sicer dolgo služboval na gospodarskem ministrstvu, zdaj odpustili.