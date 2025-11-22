Neznanec zagrozil in zvezal zaposleno, nato pa ukradel denar in zbežal

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Maribor, so bili dopoldne obveščeni, da naj bi neznani storilec v dopoldanskih urah vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja ter od zaposlene zahteval denar. "Grožnje naj bi podkrepil tudi z uporabo nevarnega predmeta, potem pa oškodovanko zvezal, odtujil denar in pobegnil," so nam povedali.
Po naših neuradnih informacijah naj bi bila oropana kmetijska zadruga na območju Ptuja.
Po zadnjih informacijah je storilec moški, visok okoli 190 centimetrov, srednje postave, med kaznivim dejanjem pa je bil oblečen v črno zimsko bundo, črne hlače, čez obraz je imel poveznjeno črno pokrivalo, so še sporočili z mariborske policijske uprave. Občane, ki so dejanje ali storilca morda opazili in imajo koristne informacije v zvezi s tem, prosijo, da pokličejo na 113.
Kaznivo dejanje ropa še intenzivno preiskujejo, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja.
