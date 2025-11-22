Neznanec zagrozil in zvezal zaposleno, nato pa ukradel denar in zbežal

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Maribor, so bili dopoldne obveščeni, da naj bi neznani storilec v dopoldanskih urah vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja ter od zaposlene zahteval denar. "Grožnje naj bi podkrepil tudi z uporabo nevarnega predmeta, potem pa oškodovanko zvezal, odtujil denar in pobegnil," so nam povedali.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bila oropana kmetijska zadruga na območju Ptuja.