Črna kronika

Neznanec zagrozil in zvezal zaposleno, nato pa ukradel denar in zbežal

Ptuj, 22. 11. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
3

Na mariborski policijski upravi so nam potrdili informacije, da je dopoldne neznanec vstopil v poslovni prostor na območju Ptuja, od zaposlene zahteval denar, grožnje pa naj bi podkrepil z uporabo nevarnega predmeta. Oškodovanko je za tem zvezal, odtujil denar in pobegnil.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Maribor, so bili dopoldne obveščeni, da naj bi neznani storilec v dopoldanskih urah vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja ter od zaposlene zahteval denar. "Grožnje naj bi podkrepil tudi z uporabo nevarnega predmeta, potem pa oškodovanko zvezal, odtujil denar in pobegnil," so nam povedali.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bila oropana kmetijska zadruga na območju Ptuja.

Rop na območju Ptuja
Rop na območju Ptuja FOTO: 24ur.com

Po zadnjih informacijah je storilec moški, visok okoli 190 centimetrov, srednje postave, med kaznivim dejanjem pa je bil oblečen v črno zimsko bundo, črne hlače, čez obraz je imel poveznjeno črno pokrivalo, so še sporočili z mariborske policijske uprave. Občane, ki so dejanje ali storilca morda opazili in imajo koristne informacije v zvezi s tem, prosijo, da pokličejo na 113.

Kaznivo dejanje ropa še intenzivno preiskujejo, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja.

ptuj rop
Naslednji članek

Nov incident na železniški progi: neznanec na prehodu odlomil zapornico

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bratjeslovani
22. 11. 2025 14.30
+0
Zakaj pa slik, ki jih posname ne dajo na net? Kaj je to tud kaznivo in prepovedano po naši zakonodaji??? 90% jih posnamejo kamere in pravočasna objava bi z pomočjo javnosti rešila 50% ropov zelo hitro.
ODGOVORI
1 1
Mojemnenjeinpika
22. 11. 2025 14.33
A ni dost jasno napisano, da obraz ni viden? Koga boš potem prepoznaval?
ODGOVORI
0 0
1butnskala
22. 11. 2025 14.29
+1
Odtujil ?
ODGOVORI
1 0
