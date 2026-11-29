Nesreča se je zgodila v soboto okoli 19. ure. "Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega premika voznika osebnega vozila, ki je med prehitevanjem zaprl pot službenemu vozilu policije," so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Poleg treh policistov so se lažje poškodovale še štiri osebe v osebnem avtomobilu. "Preizkusa alkoholiziranosti pri obeh voznikih sta bila negativna," so dodali na PU Ljubljana, kjer vodijo prekrškovni postopek.