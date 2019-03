Zaprta pomurska avtocesta, voznik po reševalnem pasu v nasprotno smer

Na pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico v smeri Maribora se je zgodila prometna nesreča, v kateri so udeležena tri vozila, nobena oseba pa ni utrpela hujših poškodb, so sporočili mariborski policisti. Znova pa so slab vtis pustili nekateri vozniki. Eden je celo obrnil in v nasprotno smer peljal kar po reševalnem pasu.

Mariborski policisti so sporočili, da se je na pomurski avtocesti med priključkoma Lenart in Pernica zgodila prometna nesreča. V treh vozilih, ki so bila udeležena v trčenju, se nihče ni huje poškodoval. Obvoz je urejen. Znova pa žal poročamo tudi o nevestnih voznikih, ki so s svojim početjem še dodatno ogrožali ostale udeležence. Eden od njih je, kot je razvidno na fotografiji, obrnil in kar po reševalnem pasu peljal v nasprotno smer. Bralka Andreja, ki nam je poslala fotografijo nevestnega voznika, je ob tem zapisala: "Že pri samem prihodu je reševalno vozilo težko peljalo mimo, saj so se nekatera vozila postavila kar na sredino oziroma se peljala po sredini naprej." Nevestni voznik v nasprotno smer po reševalnem pasu FOTO: Bralka Andreja "Ljudje mislijo le nase, ne pa na tiste, ki so jim pomembne sekunde in ne minute," je še dodala.