Zaprta štajerska avtocesta med Šempetrom in Arjo vasjo proti Mariboru

Na primorski avtocesti je medtem oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.

Na Gorenjskem in ponekod na Štajerskem pa so ceste zaradi močnega sneženja zasnežene. Zaradi čiščenja in posipanja cest promet ponekod poteka počasneje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi zimskih razmer pa je zaprta cesta čez prelaz Vršič. Verige so obvezne na prelazih Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh.