Zapuščen kovček povzročil preplah

Novomeške policiste so v četrtek okoli 14.30 obvestili, da so v nakupovalnem vozičku pred prodajalno v Sevnici našli zapuščen kovček. "Policisti so izvedli vse aktivnosti, ki so v teh primerih predvidene za zavarovanje življenja in premoženja ljudi," so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so iz prodajalne in bližnjih objektov evakuirali stanovalce in zaprli del ceste. Na kraj dogodka so poklicali tudi bombne tehnike, ki so kovček s pomočjo robota odprli in ugotovili, da v njem ni nevarnih predmetov. "Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo," so še sporočili.