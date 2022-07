Zaradi dvakrat prekoračene hitrosti ostal brez vozila

Velenjski policisti so v petek pri opravljanju kontrole cestnega prometa v Paki pri Velenju obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti 50 km/h vozil 101 kilometer na uro. Vozniku so zaradi dvakrat prekoračene hitrosti na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper kršitelja bodo na sodišče podali obdolžilni predlog. Predpisana sankcija za naveden prekršek je globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.