VIDEO: Med konico vozil po odstavnem pasu ljubljanske obvoznice

Prejeli smo posnetek nevarne vožnje po ljubljanski severni obvoznici, ko je voznik osebnega avtomobila vozil po odstavnem pasu. Kot nam je sporočil bralec naj bi voznik po odstavnem pasu vozil dlje časa.

Tovrstno početje je ne le nevarno, pač pa tudi zakonsko prepovedano. "Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči," je zapisano v zakonu. Če se na odstavnem pasu ustavimo v sili, moramo poskrbeti, da prostor ustrezno značimo in vozilo čimprej odstraniti.

In prav zato, ker je v izjemnih primerih ustavitev v sili na odstavnem pasu dovoljena, je vožnja po njem izjemno nevarna. "V kolikor se na odstavnem pasu ustavi tako vozilo, je velika verjetnost, da bo voznik, ki vozi po odstavnem pasu, trčil v ustavljeno vozilo,"pravijo iz policije in dodajajo, da so posledice trčenja zaradi velikih hitrosti vožnje po hitrih cestah in avtocestah običajno zelo hude.

Za vožnjo po odstvnem pasu globa v višini 300 evrov

Policisti sicer z omenjenim voznikom niso bili seznanjeni, prav tako jih o tem ravnanju ni nihče obvestil. "Vse priče tovrstnih ravnanj naprošamo, da o tem takoj ob dogodku obvestijo policijo, ter nudijo čimveč podatkov o kršitvi (čas, kraj, registrska številka in tip vozila..), saj lahko le tako policisti učinkovito ukrepajo," še sporočajo iz policije.

Voznike, ki vozijo po odstvnem pasu se sicer kaznuje z globo v višini 300 evrov.