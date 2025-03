Zaradi gorečega tovornjaka zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico

Okoli 17. ure se je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico pred Logom zgodila prometna nesreča, so potrdili na PU Ljubljana in dodali, da je bil po prvih podatkih v nesreči samoudeležen voznik tovornega vozila, ki je v trčenju prebilo varovalno ograjo in zagorelo.

Na kraju posredujejo ekipe prve pomoči, ki nudijo pomoč po do sedaj znanih podatkih lažje poškodovanemu vozniku in gasilci, ki gasijo požar. Promet je oviran v obe smeri in je avtocesta zaradi posredovanja trenutno zaprta.

"Vse voznike pozivamo k strpni vožnji in upoštevanju policije in upravljalca ceste, ter naj spremljajo prometne informacije," so še sporočili s PU Ljubljana.

Za osebna vozila Prometno-informacijski center priporoča vzporedno regionalno cesto. "Opozarjamo voznike, naj pustijo med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil," še dodaja.