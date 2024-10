Brežiški policisti so bili nekaj po 16. uri obveščeni o nesreči pri delu v Brezovici na Bizeljskem. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 79-letni moški s traktorjem peljal po travnati terasi. Ko je zapeljal na rob terase, se je traktor prevrnil, moški pa je padel in hudo poškodovan obležal.

Reševalci so mu nudili pomoč in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Policisti vse okoliščine še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.