Na cesti Kranj-Jezersko, v naselju Hotemaže, se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Na kraju so že interventne službe. Po prvih podatkih pa gre za hujšo prometno nesrečo, so sporočili s PU Kranj.

Prometni policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Cesta bo do nadaljnjega zaprta za ves promet. Obvoz je urejen. "Upoštevajte navodila policistov in prometno signalizacijo," sporočajo s PU Kranj.