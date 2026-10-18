Zaradi kamnitega korita jo je udaril in popljuval

V soboto ob 17.55 so koprski policisti obravnavali spor med nekdanjima partnerjema v okolici Kopra. Po zbranih obvestilih je skupina oseb prišla na naslov z namenom odpeljati kamnito korito, pri čemer je prišlo do spora. Med dogodkom naj bi 72-letni moški prijaviteljico zadrževal, njegov 48-letni sin pa jo je udaril po obrazu in pljunil vanjo, zaradi česar je utrpela lažjo poškodbo ustnice.

Policisti zadevo obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. Oškodovanka je naknadno prijavila tudi tatvino betonskega korita, vrednega približno 250 evrov. Po zbranih vseh obvestilih bodo policisti ustrezno ukrepali, so sporočili s PU Koper.