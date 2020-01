Zaradi klica o podtaknjeni bombi evakuirali okoli 50 ljudi

Celjske policiste je v soboto, nekaj po 22. uri, poklical neznanec in jim povedal, da bo v Hotelu Žalec eksplodiralo. Kot so sporočili s PU Celje, so iz hotela evakuirali okoli 50 ljudi in pregledali prostore, pri čemer sta sodelovala tudi vodnik psa za specialne preglede in pes. Eksploziva v hotelu niso našli, policisti pa o klicatelju še zbirajo obvestila.

Kot je povedala tiskovna predstavnica celjskih policistov Milena Trbulin, so v omenjenem hotelu v zadnjem obdobju že posredovali zaradi enake grožnje, ki se je tudi izkazala za lažno.